Alt-Treptow: Auto geht in Flammen auf - Brandstiftung vermutet

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Donnerstag, 8. September 2022.

Das Auto brannte an der Isingstraße in Alt-Treptow.

Alt-Treptow: Renault geht in Flammen auf

An der Isingstraße in Alt-Treptow ist in der Nacht zu Donnerstag ein Auto ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Renault konnte jedoch ein Ausbrennen nicht mehr verhindern. Ein davor parkendes Auto wurde durch die Hitze beschädigt. Vor Ort hieß es, dass die Polizei derzeit von Brandstiftung ausgehe.

Fennpfuhl: Junger Mann bei Raubüberfall mit Messer schwer verletzt

Einsatzkräfte in der Nacht zu Donnerstag am Tatort.

Foto: Morris Pudwell

Ein junger Mann ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Raubüberfall am Weißenseer Weg in Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Vor Ort hieß es, der Verletzte sei von einem Notarzt und Sanitätern versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden. Nach dem oder den Tätern werde gefahndet, hieß es außerdem.

Razzien in Tempelhof: Ermittler finden Viagra-Fakes

Die Ermittler am Mittwoch bei ihren Gewerbekontrollen in Tempelhof.

Foto: Morris Pudwell

Bei Razzien in Tempelhofer Bars sind am Mittwoch zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Ingesamt 40 Einsatzkräfte der Berliner Polizei, des Zolls, des Finanzamts und des Bezirks kontrollierten insgesamt sechs Lokale, hieß es vor Ort. Alle Details zu den Durchsuchungen in Tempelhof lesen Sie hier.