In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Mittwoch, 7. September 2022.

Kreuzberg: Auseinandersetzung unter Obdachlosen - Festnahmen

Am Mittwochmorgen ist es an der Skalitzer Straße Ecke Wienerstraße am U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen Obdachlosen gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde eine Person von Notfallsanitätern versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Polizisten brachten drei Personen in eine Gefangenensammelstelle. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Mitte: Verletzte nach Bühnenunfall im Friedrichstadt-Palast

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Einsatz nach Mitte aus.

Foto: Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagabend mit Rettungswagen, einem Notarzt und einem Gerätewagen am Friedrichstadt-Palast in Mitte im Einsatz gewesen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge gab es einen Bühnenunfall während einer Vorstellung. Nach ersten Angaben sollen zwei Personen verletzt worden sein. Über Art und schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.