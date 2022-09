Britz: Großbrand auf BSR-Hof ausgebrochen

Gradestraße Großbrand auf BSR-Hof in Britz ausgebrochen

Berlin. Im Sperrmüllbunker auf dem Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung (BSR) an der Gradestraße in Britz ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Dort brannten insgesamt 300 Kubikmeter Sperrmüll, als der Alarm um kurz nach neun Uhr bei der Berliner Feuerwehr einging. „Wir sind derzeit mit 67 Kräften vor Ort und haben vier Rohre im Einsatz“, sagte ein Sprecher um kurz nach elf Uhr. „Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle.“

Wie lang der Einsatz aber noch andauern wird, ist unklar. Es sei schwierig, die untersten Stellen zu erreichen, so der Sprecher weiter. Entsprechend könnte sich der Einsatz noch über mehrere Stunden hinziehen.

Brand in Britz: Amtliche Warnmeldung vor Rauch- und Geruchsbelästigung

Die Feuerwehr gab am Morgen zudem eine amtliche Warnmeldung vor Rauch- und Geruchsbelästigung im betroffenen Gebiet heraus. Diesen Bereich sollte man nach Möglichkeit meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollten die Fenster schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abschalten. Die Warnung solle nun zurückgenommen werden, da die Rauchentwicklung zurückgegangen sei, sagte der Feuerwehrsprecher.

Es ist nicht der erste Brand auf dem Gelände. Am 28. Dezember standen an der Gradestraße knapp 4000 Quadratmeter Müll in Flammen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz und über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.