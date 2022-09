Junge verschwindet aus Arztpraxis: Wer hat ihn gesehen?

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe bei der Suche nach einem verschwunden Jungen.

Foto: privat

Der vierjährige Elias wird seit Montag gegen 10.30 Uhr in Hellersdorf vermisst. Er befand sich zusammen mit seinem Vater in einer Arztpraxis im Haus Teterower Ring 48. Als der Vater dort einen Arzttermin wahrnahm, verließ der kleine Junge unbemerkt die Arztpraxis und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Elias ist etwa 1,20 Meter groß, schlank und hat schwarze, krause Haare. Der Junge ist mit einer roten Jacke, einer gelben Hose und roten Schuhen bekleidet.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat Elias seit heute 10.30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030)4664 912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.