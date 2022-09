In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Montag, 5. September 2022.

Wedding: Streit über Sitzplatz in Bus eskaliert

Die Polizei ist am Sonntag zur Reinickendorfer Straße nach Wedding verständigt worden, nachdem ein Streit in einem Bus der BVG eskaliert war. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei Männer gegen 14 Uhr am Nauener Platz in den Bus der Linie 247 gestiegen und kurz darauf über einen Sitzplatz in Streit geraten. Der 31-Jährige soll dem 38-Jährigen zunächst mit einem Messer bedroht haben. Der 38-Jährige habe seinem Gegenüber das Messer abgenommen und dem 31-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 31-Jährige erlitt eine stark blutende Wunde an der Nase. Eine Behandlung durch die Sanitäter lehnte er ab. Das Messer wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen einer gefährlichen und einer einfachen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Gesundbrunnen: Mehrere Fahrzeuge auf Parkplatz ausgebrannt

Unbekannte haben am Sonntagabend auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der Drontheimer Straße in Gesundbrunnen (Mitte) einen Transporter angezündet. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf ein danebenstehendes Auto übergegriffen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Nach Polizei-Angaben wurden keine Personen verletzt. Die Drontheimer Straße war für etwa eine Stunde zwischen der Soldiner und der Osloer Straße gesperrt. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.

Westend: Motorradfahrer von Auto touchiert

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 17 Jahre alter Motorradfahrer mit weiteren Motorradfahrern auf der Heerstraße auf dem linken der beiden freigegebenen Fahrstreifen in Richtung Scholzplatz unterwegs. Plötzlich sei ein Autofahrer linksseitig, auf dem zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich gesperrten Fahrstreifen, an ihnen vorbeigefahren. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, in deren Folge der Jugendliche stürzte und Verletzungen am Kopf und dem Oberkörper erlitt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

