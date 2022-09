A100 in Berlin: Lkw-Unfall - Fahrer schwer verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonnabend, 3. September 2022.

Ludwigsfelde: Sechs illegale Flüchtlinge aus Lkw befreit

Am Freitagabend gegen 22 Uhr vernahm der Fahrer eines türkischen Lkw in einem Ludwigsfelder Gewerbegebiet am Löwenbrucher Ring aus seinem verplombten Anhänger Klopfgeräusche und Hilferufe. Er verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten kamen mit mehreren Fahrzeugen und öffneten den Anhänger. Dort warteten sechs erschöpfte Flüchtlinge, die nach eigenen Angaben aus Afghanistan stammen. Die Männer wurden aus dem Anhänger begleitet und gefesselt. Zudem wurde ein Rettungswagen alarmiert, um die Flüchtlinge untersuchen zu lassen. Keiner konnte genau sagen, wie lange die Männer schon in dem Anhänger ausharren mussten, nach eigenen Angaben wohl sogar tagelang. Nach knapp 60 Minuten wurden die Männer abtransportiert. Offenbar werden sie erkennungsdienstlich behandelt und können dann bei der zuständigen Behörde einen Asylantrag stellen. Zuerst aber erwarten die Männer Anzeigen wegen illegaler Einreise.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr:

Unfallserie durch Schmierfilm war wohl Wetterphänomen

Lkw auf Stadtautobahn umgekippt - Fahrer schwer verletzt

Gesundbrunnen: Zwei Männer durch Schüsse aus Auto verletzt