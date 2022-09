Aykut Ates bestieg am 6. August in Straubing einen ICE, um nach Berlin zu fahren. Seit 10. August fehlt von ihm jede Spur.

Polizeifahndung Mann will Urlaub in Berlin machen: Nun wird er vermisst

Berlin. Die Polizei Niederbayern bittet die um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 29-Jährigen aus Straubing. Aykut Ates war am 6. August in einen Zug nach Berlin gestiegen, wollte in der Hauptstadt ein paar Tage Urlaub machen. Als Aufenthaltsorte nannte Ates die Bereiche Hauptbahnhof, Tiergarten, Kreuzberg und Spandau. Die ersten Tage, bis 10. August, habe sich Ates am Telefon gemeldet. Seitdem bestehe jedoch kein Kontakt mehr zu ihm.

Nach dem Ende seines Urlaubs am 29. August erschien Ates nicht zur Arbeit, obwohl er als sehr zuverlässig gilt. Über sein Handy ist er nicht erreichbar. Die Polizei konnte den Aufenthaltsort des 29-Jährigen bisher nicht ermitteln, schließt aber nicht aus, dass er sich noch in Berlin aufhalten könnte.

Vermisst in Berlin: Aykut Ates wird wie folgt beschrieben

1,78 Meter groß

kräftige Figur

schwarze Haare

extrem kurz rasiert

Zur Bekleidung ist nichts bekannt. Als Ates in Straubing in den Zug einstieg führt er eine rote Reisetasche mit.

Hinweise nimmt die zuständige Polizeiinspektion Straubing, Theresienplatz 50, 94315 Straubing, Tel. 09421/868-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

