In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Donnerstag, 1. September 2022.

Britz: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall in Britz (Neukölln) schwer verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll ein Autofahrer den Motorradfahrer erfasst haben, als er von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Gutschmidtstraße fuhr. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer soll nicht verletzt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.