Lankwitz: Verdächtiger Gegenstand an Gallwitzallee entdeckt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Mittwoch, 31. August 2022.

Lankwitz: Verdächtiger Gegenstand entdeckt - Staus im Berufsverkehr

Im morgendlichen Berufsverkehr wurde an der Gallwitzallee in Lankwitz ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage. Der Fundort befindet sich zwischen der Bellingstraße und der Eiswaldstraße, schräg gegenüber vom Polizeiabschnitt 46 der Direktion 4. In den angrenzenden Straßen rund um die Gallwitzallee kommt es zu Staus. Augenzeugen berichten, dass auch Radfahrer und Fußgänger nicht passieren dürfen.

Der Gegenstand ähnelt laut einem Polizeisprecher einem Syphon. Man werde diesen unbekannten Gegenstand aus Sicherheitsgründen demnächst mit einer Wasserkanone zerstören. Die Kriminaltechniker bereiten aktuell alles dafür vor.

Charlottenburg: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Charlottenburg auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Der 52-Jährige kletterte am Dienstagmittag über den Balkon in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eosanderstraße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Mieterin wählte daraufhin den Notruf. Der Mann wurde noch in der Wohnung von Einsatzkräften der Polizei festgenommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.