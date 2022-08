In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Dienstag, 30. August 2022.

Neukölln: Fahrschulauto erfasst E-Scooter-Fahrer

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montagabend bei einem Unfall in Neukölln verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge hatte der Fahrer eines Fahrschulautos auf der Hermannstraße kurz vor der Silbersteinstraße den E-Scooter-Fahrer frontal erfasst. Der E-Scooter-Fahrer wurde vor Ort erst von Passanten betreut und anschließend von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt. Der Schwerverletzte wurde zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Hermannstraße war für circa eine Stunde voll gesperrt.

Neukölln: Tumult nach Unfall mit verletzter Person

Bei einem Unfall in Neukölln wurde eine Person leicht verletzt.

Foto: Pudwell

Bei einem Unfall am Montagabend auf der Kirchhofstraße in Neukölln ist eine Person leicht verletzt worden. Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam es zu tumultartigen Szenen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge kam während der polizeilichen Maßnahmen ein Auto mit mehreren Insassen an der Unfallstelle angefahren. Die Personen seien auf die Unfallgegner losgegangen. Daraufhin hätten die eingesetzten Polizisten Unterstützung anfordern müssen, um die Kontrahenten zu trennen und die Situation zu beruhigen. Die Ermittlungen dauern an.

Reinickendorf: 89-Jährige nach Zusammenstoß mit Auto schwerverletzt

Beim Überqueren der Straße ist eine 89-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Fußgängerin betrat am Montagnachmittag die Residenzstraße in Reinickendorf, als ein 26 Jahre alter Autofahrer sie erfasste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Rentnerin wurde mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.