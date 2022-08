In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Sonntag, 28. August 2022.

Pankow: Lkw erfasst beim Rechtsabbiegen Radfahrer

Ein Lkw hat am Sonnabend in Pankow einen Radfahrer angefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer beim Rechtssabbiegen von der Berliner Straße auf die Maximilianstraße den 34 Jahre alten Radfahrer erfasst. Bei dem Zusammenstoß geriet der Mann unter den Lastwagen und erlitt Verletzungen am Oberkörper sowie einen Beinbruch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Friedrichshain: Radfahrer weicht Auto aus und kollidiert mit Laterne

Ein Radfahrer ist am Sonnabend auf der Landsberger Allee in Friedrichshain bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 30-Jährige an der Einmündung zum Ernst-Zinna-Weg einem Auto ausgewichen, das den Radweg blockierte. Dabei kollidierte er mit einer Laterne und stürzte. Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch, einen Armbruch sowie eine Kopfverletzung. Der nicht ansprechbare 30-Jährige wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Die von Zeugen beobachtete Autofahrerin setzte hingegen, ohne Hilfe zu leisten, ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort. Die Polizei ermittelt.

Neukölln: Auto erfasst zehnjährigen Jungen

Ein Kind ist am Sonnabend bei einem Unfall in Neukölln schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der Junge gegen 17.20 Uhr in Folge eines Streichs unachtsam auf die Rübelandstraße gerannt sein. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin erfasste das Kind. Die Frau habe gegenüber der Polizei angegeben, dass sie nicht zu schnell gefahren sei. Das Kind sei plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen aufgetaucht.

Rettungskräfte versorgten den Zehnjährigen zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die 46-Jährige, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen stand, wurde bis zum Ende des Einsatzes betreut und konnte anschließend ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.