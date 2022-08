In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Sonnabend, 27. August 2022.

Auf der A100 gab es am Freitagabend einen schweren Unfall.

A100: Pkw überschlägt sich - zwei Verletzte

Auf der Autobahn A100 auf der Höhe Abfahrt Kurfüstendamm hat es am Freitagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Pkw hatte sich überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr kamen zwei Personen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Stadtautobahn war Richtung Nord für mehr als 1,5 Stunden voll gesperrt. 24 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein weiterer #Verkehrsunfall beschäftigt unsere Einsatzkräfte zurzeit auf der #BAB_A_100 Richtung Nord in #Grunewald. Ein #PKW lag nach Überschlag auf dem Dach. 2 Personen kamen leichtverletzt in die Klinik. Die BAB Richtung Nord ist derzeit noch voll gesperrt. 24 Kräfte vor Ort. pic.twitter.com/gABjr3d6Df — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 26, 2022

Marzahn: Jugendliche essen Haschisch-Kuchen und kommen ins Krankenhaus

In Marzahn rückte der Rettungsdienst an, weil Jugendliche einen Haschisch-Kuchen gegessen hatten.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein mit Haschisch versetzter Kuchen hat mehrere Jugendliche aus Marzahn ins Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen die acht Jugendlichen den Kuchen gebacken haben, aber die Menge der Inhaltsstoffe nicht richtig abgeschätzt haben. Die Jugendlichen sollen sich übergeben haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Besitzes von Suchtgiften.

Friedrichshain: Defektes Abwasserrohr flutet Baugrube

Eine Baugrube an der Modersohnstraße in Friedrichshain ist am Freitagabend zu einem Auffangbecken für Abwasser und Fäkalien geworden.

Foto: Pudwell

Eine Baugrube an der Modersohnstraße in Friedrichshain ist am Freitagabend zu einem Auffangbecken für Abwasser und Fäkalien geworden. Der Auslöser war ein geborstenes Abwasserrohr.

Techniker der Wasserbetriebe und der Feuerwehr begutachteten den Schaden und sicherten ein weiteres Nachlaufen des Abwassers. Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde angefordert, um die Sicherheit des Bodens zu prüfen, da sich direkt an der Baustelle ein Baukran und mehrere Mehrfamilienhäuser befinden.

In der Nacht wurde angefangen, die Baugrube abzupumpen. Das Abwasser wurde in die Kanalisation geleitet.