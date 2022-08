Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Prignitz 18-jährige Autofahrerin bei Unfall in Perleberg verletzt

Perleberg (dpa/bb). Eine 18-jährige Frau ist bei einem Autounfall in Perleberg (Landkreis Prignitz) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam die Autofahrerin am Donnerstag auf der B189 zwischen Quitzow und Perleberg von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto danach wieder auf die Straße geschleudert und kam auf der Gegenspur zum Stehen.

Die 18-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Auto wurde abgeschleppt, demnach war die Straße für rund 45 Minuten gesperrt.

