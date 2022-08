In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Freitag, 26. August 2022.

Wittenau: Mann getötet – Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstagabend wurde in einem Haus am Eichborndamm in Wittenau (Reinickendorf) ein 53-Jähriger bei einem Streit unter drei Beteiligten getötet. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Sanitäter versuchten noch, den Schwerverletzten wiederzubeleben und brachten ihn in die Notaufnahme eines Krankenhauses. Der tatverdächtige 45-Jährige wird heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt.

Lichtenberg: Mann bricht in Krankenwagen ein

Ein betrunkener Mann ist am Donnerstagabend an der Rhinstraße in Lichtenberg in einen Krankenwagen eingebrochen. Zuvor war er einem Zeugen aufgefallen, weil er sich maskierte und Handschuh überzog. Kurz danach schlug er eine Scheibe des Krankenwagens ein. Die Besatzung eines Streifenwagens fand den Mann später versteckt unter einem Lkw. Er hatte diverses Erste-Hilfe-Material bei sich. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Perleberg: 18-jährige Autofahrerin bei Unfall verletzt

Eine 18-jährige Frau ist bei einem Autounfall in Perleberg (Landkreis Prignitz) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam die Autofahrerin am Donnerstag auf der B189 zwischen Quitzow und Perleberg von der Fahrbahn ab und stieß mit ihrem Wagen gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto danach wieder auf die Straße geschleudert und kam auf der Gegenspur zum Stehen.

Die 18-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Auto wurde abgeschleppt, demnach war die Straße für rund 45 Minuten gesperrt.