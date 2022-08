Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen in Alt-Buckow die Villa eines arabischstämmigen Clans durchsucht. Worum es geht.

Neukölln Polizeieinsatz in Clan-Villa in Alt-Buckow

Berlin. Die Berliner Polizei hat am Donnerstagmorgen mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Eine Einsatzhundertschaft und LKA-Beamte waren auch in der Villa eines arabischstämmigen Clans in Alt-Buckow (Neukölln) im Einsatz. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost auf Nachfrage sagte, geht es um einen Diebstahlvorgang. Nach Morgenpost-Informationen soll es um hochwertige Elektronikartikel gehen. Zunächst hatte die Zeitung "BZ" berichtet.

Immer wieder Polizeieinsätze in Clan-Villa

In der Vergangenheit gab es immer wieder Polizeieinsätze in der Clan-Villa. Bei einer Razzia im vergangenen November ging es um ein Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft wegen Urkundenfälschung. Die Großfamilie soll beim Bezirksamt Neukölln einen gefälschten Mietvertrag eingereicht haben.

Der Bezirk hatte der Familie deswegen bereits im August 2021 fristlos gekündigt. Es geht aber nicht nur um das Grundstück mit der denkmalgeschützten Villa, sondern auch um das benachbarte Flurstück. Das nutzte die Familie seit Jahren mit und hatte darauf 2018 ohne Genehmigung einen 500 Quadratmeter großen Flachbau errichtet. Der Vertrag ist zwar datiert auf das Jahr 2016, dieser entstand nach Ansicht des Bezirks jedoch erst viel später. Das Datum soll angepasst worden sein. Am 8. Juli 2021 wurden beide Grundstücke unter massivem Polizeischutz mit einem Zaun abgetrennt.

Nach der fristlosen Kündigung hätte der Clan am 1. November 2021 das Haus übergeben müssen, was aber bisher nicht geschah. Im Streit um die Villa geht der Bezirk Neukölln mittlerweile auch gerichtlich gegen die Bewohner vor.

Alt-Buckow: Villa wurde 2018 vorläufig beschlagnahmt

Die Villa gehört zu den 77 Immobilien des Clans, die nach Ansicht der Berliner Staatsanwaltschaft mit kriminell erwirtschafteten Geldern erworben und im Jahr 2018 vorläufig beschlagnahmt wurden. In zwei Fällen, so auch in Alt-Buckow, ordnete das Berliner Landgericht im April 2020 die Einziehung an. Seit September 2020 steht das Bezirksamt Neukölln im Grundbuch und die Familie wohnt zur Miete.