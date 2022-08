In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Donnerstag, 25. August 2022.

Staaken: Erneut brennen Keller

Erneut haben in der vergangenen Nacht an der Maulbeerallee in Staaken (Spandau) mehrere Kellerverschläge gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr standen die Keller in einem achtgeschossigen Gebäude in Flammen. Es kam zu einer starken Verrauchung der Treppenräume und Wohnungen. Es wurden zwei Personen vom Rettungsdienst versorgt. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

#Brand in #Staaken #Maulbeerallee

Seit April 2021 häufen sich die Brände in Staaken. Im vergangenen Januar hatte die Polizei eine neue Ermittlungsorganisation „Quartier“ beim Landeskriminalamt eingerichtet, die sich mit diesen Brandanschlägen befasst, den oder die Täter sucht und auch versucht, weitere Brandstiftungen durch vorbeugende Maßnahmen und Gespräche mit den beunruhigten Bewohnern zu verhindern. Die Polizei nahm bereits Verdächtige fest, aber die Brände gingen weiter.

Gesundbrunnen: Brand auf Dach von achtgeschossigem Haus - Explosion mit Feuerball

Foto: Morris Pudwell

Das Dach eines achtgeschossigen Hauses in Gesundbrunnen (Mitte) ist am Mittwochabend in Brand geraten. Während des Löscheinsatzes sei ein Druckgasbehälter auf dem Haus explodiert, es habe einen Feuerball gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte habe es nicht gegeben. Der Brand auf und in dem eingerüsteten Gebäude nahe der Chausseestraße wurde noch am Abend gelöscht. Mehr darüber lesen Sie hier.