Unfall in Berlin-Lankwitz: Rollerfahrer von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Der tödliche Unfall ereignete sich an der Malteserstraße in Berlin-Lankwitz.

Berlin. In Berlin-Lankwitz ist am Mittwochmorgen ein Rollerfahrer von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf Nachfrage sagte, kam es gegen 8.15 Uhr an der Malteserstraße zu dem Unfall. Der Rollerfahrer starb noch an der Unfallstelle. Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Aktuell ist die Malteserstraße zwischen Paul-Schneider- und Eiswaldtstraße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Die Buslinien X83 und 283 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) werden umgeleitet.

Berlin: Drei tödliche Unfälle mit Lkw-Beteiligung innerhalb von einer Woche

Erst am vergangenen Freitag war eine 79-Jährige an der Veitstraße in Tegel bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Zwei Tage vorher war an der Teichstraße in Reinickendorf ein 56 Jahre alter Radfahrer von einem Lkw überrollt und getötet worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ende Juni war ein Fünfjähriger bei einem Unfall an der Gudvanger Straße in Prenzlauer Berg getötet worden. Das Kind hatte offenbar an einer Mittelinsel gewartet und war dann mit seinem Fahrrad auf die Straße gerollt, wo ihn der Pkw eines 79-Jährigen rammte und zu Boden stieß.

Tödliche Unfälle in Berlin: 19 Menschen starben bislang in diesem Jahr

In diesem Jahr starben bislang 19 Menschen in Berlin bei Verkehrsunfällen: sechs Radfahrer, vier Motorradfahrer, vier Fußgänger, zwei Autofahrer und drei Fahrer von sonstigen Fahrzeugen.

Eine Untersuchung der Prüfgesellschaft Dekra, die am Dienstag vorgestellt wurde, zeigt, dass die Zahl der Verkehrstoten in Berlin zuletzt zurückgegangen ist. Seit 2013 stagniere sie allerdings auf einem hohen Niveau. Besonders eine Gesellschaftsgruppe bereite Sorgen: Junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren. 2021 haben sie 15 Prozent der Verkehrstoten ausgemacht – im Vorjahr waren es noch vier Prozent.