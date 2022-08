Frau aus Marzahn vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Berlin. Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach einer vermissten Frau die Bevölkerung um Mithilfe. Die 35 Jahre alte Juliane Pöhnitzsch aus Marzahn gilt seit Montag den 4. Juli 2022 als vermisst. Zuletzt wurde sie zu diesem Zeitpunkt an ihrer Wohnanschrift am Belziger Ring gesehen.

Nach Polizeiangaben verließ sie ihre Wohnung und kehrte bisher nicht wieder zurück. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es letztmalig über ein soziales Netzwerk am 6. Juli 2022 einen Kontakt zu ihr gab.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 158 bis 160 cm groß

schlanke Statur

hat sehr dunkle, braune Haare, die zu einem kinnlangen Bob geschnitten sind

trägt einen Nasenring

Foto: Polizei Berlin

Die Vermisste hat folgende Tätowierungen:

an den Armen: Sonne in Inkamuster, mystisches Gesicht mit Flügeln, Unendlichkeitssymbol mit Anker

an den Beinen, Oberschenkel: Frau in ovalem Muster, Oberschenkelrückseite: drei Geishafiguren mit Katzenohren, stilisierte Blume mit Stiel, die über die Wade bis zum Fuß reicht, Wade: Sonnenblumen

Hüfte: Blumenmuster mit Elfe auf Fliegenpilz

Rücken, neben der Wirbelsäule: fünf rote Sterne, die zur Rückenmitte führen und immer kleiner werden, Rückenseite: zweizeiliger Spruch, darunter ein Mädchen im Kleid, das einen roten Herzluftballon hält (Banksy-Motiv)

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Juliane Pöhnitzsch nach dem 4. Juli 2022 gesehen oder mit ihr Kontakt gehabt und kann Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail unter lka124hinweise@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.