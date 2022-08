Pankow: Polizist schießt auf Mann und verletzt ihn schwer

Ein Polizist hat an der Kissingenstraße in Pankow einen Mann angeschossen. Der liegt nun im Krankenhaus.

Berlin (dpa/bb). Ein Polizist hat am Dienstagmorgen auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Pankow im Haus Kissingenstraße 129, an der Ecke Prenzlauer Promenade. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Was der Grund für den oder die Schüsse war, war zunächst noch nicht bekannt. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus war laut Zeugen Blut zu sehen. Schutzschilder der Polizei und Reizgas-Sprühgeräte lagen auf dem Boden.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und ermittelt.

