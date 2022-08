Mann tot gefunden – Mordkommission ermittelt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Dienstag, 23. August 2022.

Reinickendorf: 83-Jähriger tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Ein 83 Jahre alter Mann ist am Montag tot in einer Wohnung im Eichhorster Weg im Märkischen Viertel (Reinickendorf) gefunden worden. Wegen der Auffindesituation ermittelt die Mordkommission und sicherte Spuren in der Wohnung, wie es hieß. Wie der Mann zu Tode kam, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Demnach wurde die Obduktion des Mannes in Auftrag gegeben.

Pankow: Polizist schießt auf Mann und verletzt ihn schwer

Ein Polizist hat am Dienstagmorgen auf einen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Pankow im Haus Kissingenstraße 129, an der Ecke Prenzlauer Promenade. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Was der Grund für den oder die Schüsse war, war zunächst noch nicht bekannt. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus war laut Zeugen Blut zu sehen. Schutzschilder der Polizei und Reizgas-Sprühgeräte lagen auf dem Boden. Die Polizei sperrte den Bereich ab und ermittelt.

Reinickendorf: Fußgänger tödlich verunglückt

Beim Überqueren der Residenzstraße in Reinickendorf-Ost ist ein Fußgänger von einem Autofahrer erfasst worden. Er starb an der Unfallstelle. Zuerst berichtete die B.Z. darüber.

Tiergarten: 20-Jähriger nach Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto in Tiergarten (Mitte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der 20-jährige E-Scooter-Fahrer am Montagabend in der Hofjägerallee Ecke Stülerstraße mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen. Daraufhin stürzte er und brach sich dabei einen Arm. Außerdem klagte er über Schmerzen am Bein. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar.

Wedding: Auto brennt aus, Mülleiner qualmt

In der Nacht zum Dienstag bemerkte ein Passant am Dohnagestell in Wedding (Mitte) einen in Flammen stehenden Pkw. Die Feuerwehr löschte den Brand. 50 Meter weiter qualmte außerdem ein Mülleimer. Es wurde niemand verletzt.