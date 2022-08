Auto kommt von der Fahrbahn ab: 62-Jähriger schwer verletzt

Neuruppin (dpa/bb). Ein 62-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall bei Neuruppin im Norden Brandenburgs schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Wagen am Montagnachmittag zwischen Krangen und Alt Ruppin unterwegs. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Baum touchiert und sich überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Unfallursache war am Abend noch unklar.

