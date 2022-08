In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Montag, 22. August 2022.

Blaulicht-Blog Märkisch-Oderland: Mann in Stausee ertrunken

Märkisch-Oderland: Mann in Stausee ertrunken

Ein 52-jähriger Mann ist beim Baden in Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland ertrunken. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, starb der Mann am Sonntagabend, als er im Straussee gebadet hatte.

Zeugen bemerkten den bewusstlosen Mann im See und riefen den Notarzt. Trotz Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb der 52-Jährige vor Ort. Wie es genau zu dem tödlichen Badeunfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.