Schnittwunde im Bauch nach Streit in Neukölln

Berlin (dpa/bb). Ein 54-jähriger Mann ist am Freitagabend auf der Sonnenallee in Neukölln mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gab der Verletzte an, ein Unbekannter habe ihn vor einem Restaurant ohne triftigen Grund in einen Streit verwickelt und in der Höhe seines Bauchs mit einem Messer herumgefuchtelt. Dann habe der Tatverdächtige von ihm abgelassen und die Straßenseite gewechselt. Die mehrere Zentimeter lange Schnittwunde habe er zunächst gar nicht bemerkt, sagte der Verletzte laut Polizei. Einer Passantin sei der Mann mit blutverschmiertem T-Shirt gegen 20.20 Uhr aufgefallen, und sie habe die Beamten alarmiert. Der Verletzte kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus und wurde ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

