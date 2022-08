Rauch aus Regionalbahn: Berliner Feuerwehr im Einsatz

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Sonnabend, 20. August 2022.

Rauch aus Regionalbahn: Feuerwehr im Einsatz

Aus dem Triebwagen einer Regionalbahn an der Weitlingstraße in Lichtenberg ist es am Sonnabendvormittag zu Rauchentwicklung gekommen. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr leiteten die Brandbekämpfung ein und sorgten für die Belüftung im offenen Gleisbereich, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Personen seien nicht betroffen gewesen, hieß es. Die Feuerwehr war mit 67 Einsatzkräften vor Ort.

#Rauchentwicklung eines Triebwagens der Regionalbahn an der #Weitlingstraße in #Rummelsburg. Schnell eingeleitete Brandbekämpfung, Kontrolle und Belüftung im offenen Gleisbereich. Keine Personen betroffen. Hier waren wir mit 67 Einsatzkräften.#EstuK pic.twitter.com/sZ01jeYykf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 20, 2022

Neukölln: Mann auf der Straße niedergestochen

Rettungskräfte und Polizisten in der Nacht zu Sonnabend an der Neuköllner Sonnenallee.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Sonnabend ist an der Sonnenallee in Neukölln ein Mann niedergestochen worden. Laut ersten Informationen von vor Ort wurde der Mann schwer verletzt und musste von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt werden, bevor er in ein Krankenhaus transportiert werden. Der oder die Täter sind flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.