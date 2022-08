In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Freitag, 19. August 2022.

Stadtweit: Feuerwehr rückt zu 17 Unwetter-Einsätzen aus

Bei den Niederschlägen in der Nacht auf Freitag ist die Feuerwehr im Stadtgebiet zu insgesamt 17 «wetterbedingten Einsätzen» ausgerückt. Das sei bei Unwettern eine eher geringe Zahl, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Deutschem Wetterdienst war mit 32 Litern je Quadratmeter in Berlin-Marzahn der meiste Regen niedergegangen. In Berlin-Ahrensfelde waren es 28 Liter und Berlin-Buch 20 Liter. Den wenigsten Regen bekamen Berlin-Tempelhof mit 13 Litern und Berlin-Dahlem mit 8 Litern ab.

Tiergarten: Auto angezündet

In Tiergarten brannte ein Auto aus.

Foto: Morris Pudwell

In der vergangenen Nacht brannte in Tiergarten ein Auto vollständig aus. Gegen 3 Uhr hörte ein Anwohner der Straße Am Karlsbad laute Geräusche, sah Flammen an dem abgestellten Audi und bemerkte in der Nähe eine Person, die in Richtung Potsdamer Platz weglief. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.

