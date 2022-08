In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Sonntag, 14. August 2022.

Britz: Jugendlicher Scooter-Fahrer von Auto angefahren

Ein Jugendlicher wollte am Sonnabendabend vermutlich bei Rot mit einem E-Scooter in Britz (Neukölln) von der Parchimer Allee in die Buschkrugallee einbiegen, als er mit dem Auto einer 25-jährigen Frau zusammenstieß. Beim Sturz wurde der Jugendliche an Kopf und Arm verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Hohenschönhausen: Vater und Sohn vor Imbiss verletzt

Ein 20-Jähriger geriet in der Nacht zu Sonntag vor einem Imbiss am Prerower Platz in Streit. Nach der verbalen Auseinandersetzung wurde daraus ein körperlicher Streit. Der junge Mann wurde von einem Kontrahenten mit einem Messer am Unterarm verletzt. Als sein Vater dazwischenging, soll der Tatverdächtige ihm in den Bauch gestochen haben.

Bei einer Auseinandersetzung in Neu-Hohenschönhausen wurden heute früh zwei Männer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeuginnen und Zeugen geriet ein 20-Jähriger mit mehreren Männern gegen 3.30 Uhr vor einem Imbiss am Prerower Platz zunächst in einen verbalen Streit, der dann körperlich wurde. Dabei wurde der junge Mann von einem der Kontrahenten mit einem Messer an einem Unterarm verletzt. Als der 40-jährige Vater des Verletzten dazwischen ging, soll der Tatverdächtige auch ihm mit dem Messer eine schwere Schnittverletzung am Bauch zugefügt haben. Eine Frau soll den Tatverdächtigen dann weggezogen haben. Er soll sich in Richtung Zingster Straße entfernt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten Vater und Sohn in ein Krankenhaus, wo beide stationär zur weiteren Behandlung aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Moabit: Zwei Autos brennen

Ein Anwohner meldete in der Nacht zu Sonntag zwei brennende Autos in Alt-Moabit. Beide Fahrzeuge brannten im vorderen Bereich völlig aus. Es wurde niemand verletzt.

Oberkrämer: Autofahrer stirbt bei Unfall auf A10

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 bei Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) ist ein Autofahrer am Sonntagmorgen ums Leben gekommen, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei sagte, kam ein Auto zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Autobahndreieck Havelland in Richtung Hamburg aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ein Kind in dem Wagen sei schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Der Beifahrer und ein weiteres Kind wurden dem Polizei-Sprecher zufolge nach bisherigen Erkenntnissen schwer verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

So verhält man sich nach einem Auto-Unfall richtig So verhält man sich nach einem Auto-Unfall richtig

Niedergörsdorf: Leichtdrachen stürzt ab

Zwei Menschen sind in Niedergörsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) beim Absturz eines motorisierten Leichtdrachens ums Leben gekommen. Auf einem Maisfeld waren am Samstag Teile des Fluggeräts zu sehen. Feuerwehr und Polizeibeamte waren am Unfallort, um Spuren zu sichern. Am Sonntag gab die Polizei bislang keine weitere Auskunft zu dem Absturz und verwies an die Staatsanwaltschaft. Die Behörde war zunächst nicht erreichbar.

Am Samstag sagte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes, „der Drachen ist ungefähr gegen 15 Uhr aus unbekannten Gründen auf einen Acker gefallen“. Es habe sich um ein Fluggerät mit Hilfsmotor gehandelt, auf dem einzelne Menschen mitfliegen können. Den Angaben zufolge waren beide Opfer mit dem Leichtdrachen geflogen. Der genaue Hergang und die Identität der Toten waren unklar.

An dem Flugplatz Altes Lager bei Niedergörsdorf gab es bis Freitag einen deutschlandweiten Wettbewerb für Drachenflieger, am Montag sollte dort ein Wettkampf für Gleitschirmpiloten beginnen, wie ein Sprecher des Drachenflieger Clubs Berlin e.V. der dpa sagte. Ob der Absturz mit dem Wettbewerb in einem Zusammenhang steht, konnte der Sprecher des Lagedienstes nicht sagen.