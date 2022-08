Niederschöneweide: Hakenkreuze in mehr als 80 Autos geritzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Sonnabend, 13. August 2022.

Niederschöneweide: Hakenkreuze in mehr als 80 Fahrzeuge geritzt

In Niederschöneweide rief ein Betroffener am Donnerstagvormittag die Polizei, weil an der Köllnischen Straße in die Motorhaube seines Autos und in zwei weitere Fahrzeuge ein Hakenkreuz eingeritzt worden war. Am Abend ging bei der Polizei eine weitere derartige Meldung ein – diesmal für ein an der Rudower Straße geparktes Auto. Bis Freitagabend weitete sich das Geschehen aus: Der Polizei wurden bis dahin 77 weitere beschädigte Fahrzeuge gemeldet.

Grunewald: Berliner Feuerwehr bekämpft erneut Brand

Die Berliner Feuerwehr ist wieder zu einem Waldbrand im Grunewald ausgerückt. Das Feuer war in der Nacht zum Sonnabend an der Havelchaussee ausgebrochen, in der Nähe der Badestelle Großes Fenster. Die Feuerwehr war mit etwa 50 Kräften über mehrere Stunden vor Ort. Mehr über diesen Einsatz lesen Sie hier.

Grunewald: Polizei durchsucht Wohnung wegen Verdachts auf Sprengstoff

Ein Großaufgebot suchte am Freitagabend in einer Wohnung im Grunewald nach Sprengmitteln und biologischen Stoffen. Mehr über diesen Fall lesen Sie hier.

Schmargendorf: Angefahrene Fußgängerin stirbt im Krankenhaus

Die Rentnerin, die am Mittwoch in Schmargendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden war, ist tot. Die 86-Jährige starb am Donnerstag in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der Wagen einer 40-Jährigen hatte die Frau den Angaben zufolge erfasst, als sie den Hohenzollerndamm überquerte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur Notoperation in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Hohenzollerndamm musste zwischen der Eger Straße und der Teplitzer Straße für vier Stunden gesperrt werden.

Ferch: Auffahrunfall auf der A10 - Sechs Schwerverletzte

Auf der A10 in Höhe Ferch (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind bei einem Auffahrunfall sechs Menschen schwer verletzt worden - darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Freitagabend ein Autofahrer mit seinem Wagen auf ein am Stauende stehendes Fahrzeug mit fünf Menschen auf. Drei Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren wurden dabei schwer verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn war zeitweise gesperrt.