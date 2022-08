Tatverdächtige einer Körperverletzung gesucht

Das Amtsgericht Tiergarten hat eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Dabei geht es um eine Auseinandersetzung am 14. April 2021. Am Abend dieses Tages beleidigte die Frau am Gleis 3/4 (S-Bahnsteig) des Bahnhofs Alexanderplatz zwei minderjährige Mädchen. Sie schubste mehrmals eins der Mädchen und drohte ihm, es umzubringen und ihm alle Knochen zu brechen. Danach griff sie den Zeigefinger des Mädchens und drückte ihn so weit nach hinten, dass er brach.

Später schubste die gesuchte Frau auch die zweite Minderjährige, die damals schwanger war. Dabei verletzte sie sie mit dem Ellenbogen am Rücken.

Die Frau war in Begleitung eines Mannes. Der soll versucht haben zu schlichten.

Beide Personen fuhren nach der Auseinandersetzung mit einer S-Bahn weg.

Die Bundespolizei fragt nun also:

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise werden unter Telefon 030 / 2062293-0 oder 0800 6 888 000 entgegengenommen. Jede andere Bundespolizeidienststelle freut sich aber auch über Hilfe.