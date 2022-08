In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Donnerstag, 11. August 2022.

Neukölln: Mann fällt aus Fenster

In Neukölln ist in der Nacht zu Donnerstag ein Mann aus einem Fenster gestürzt und dabei verletzt worden. Der Mann sei noch ansprechbar gewesen und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Sturz kam, sei derzeit noch unklar - ein Suizidversuch sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gewesen. Das Fenster, aus dem der Mann fiel, gehört zu einer Wohnung im ersten Stock des Hauses.

Wedding: 18-Jähriger von Gruppe angegriffen

Ein 18-jähriger Mann ist in Wedding von einer größeren Männergruppe angegriffen und schwer verletzt worden. Die Polizei fasste zwei mutmaßliche Täter am Mittwochabend kurz nach der Tat, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Das Opfer kam mit zwei Stichverletzungen und Blutergüssen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Der Überfall auf der Kreuzung Prinz-Eugen-Straße und Schulstraße soll plötzlich geschehen sein. Die alarmierten Polizisten griffen ein und verhinderten noch Schlimmeres, wie es weiter hieß.

Gesundbrunnen: Autodieb festgenommen

Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht in Gesundbrunnen einen 24-jährigen Mann wegen des Verdachts des Autodiebstahls fest. Gegen 0.25 Uhr bemerkte der Besitzer des Wagens auf dem Fahrersitz seines am Brunnenplatz abgestellten Transporters den ihm unbekannten Mann. Der 33-jährige Autobesitzer rief daraufhin lautstark nach der Polizei, woraufhin der Tatverdächtige das Fahrzeug verließ und flüchtete. Der Besitzer des Wagens nahm gemeinsam mit weiteren Passanten die Verfolgung des Flüchtenden auf. Als dieser versuchte, ein Tor zu überklettern, konnte er ergriffen und bis zum Eintreffen von Einsatzkräften festgehalten und schließlich festgenommen werden. Die Beamtinnen und Beamten fanden in der Nähe des angegriffenen Fahrzeugs mutmaßliches Tatwerkzeug, das der Festgenommene auf seiner Flucht zurückgelassen hatte. Da der Mann nach seiner Festnahme über gesundheitliche Probleme klagte, wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss an die ärztliche Untersuchung wurde der 24-Jährige der Kriminalpolizei überstellt.

Schmargendorf: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine Fußgängerin ist am Mittwoch gegen 11 Uhr bei einem Unfall in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 86-Jährige von einem Auto erfasst, als sie von einer Fußgängerinsel auf den Hohenzollerndamm trat. Die Autofahrerin war von der Eger Straße auf dem Hohenzollerndamm gefahren und wollte Richtung Teplitzer Straße weiter.

Die schwer verletzte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie notoperiert wurde. Die 40 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle rund vier Stunden gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die Ermittlungen übernommen.

Lichtenberg: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein Auto hat in der vergangenen Nacht in Lichtenberg gebrannt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte um kurz vor Mitternacht ein Autofahrer einen Feuerschein an einem geparkten Pkw an der Plonzstraße bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, der erheblichen Schaden im vorderen Bereich des Fahrzeugs verursacht hatte. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.

Schöneweide: 62-Jähriger stirbt bei Unfall mit Mopedauto

Am Mittwochvormittag erlitt ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide lebensgefährliche Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 62-Jährige gegen 10.20 Uhr den rechten Fahrstreifen der Schnellerstraße in Richtung Köpenicker Landstraße. Neben ihm, in seinem Mopedauto, saß seine 84-jährige Begleiterin. Kurz hinter der Einmündung zur Brückenstraße soll ein Pkw, gelenkt von einem 24-Jährigen, vom mittleren in den rechten Fahrstreifen gezogen sein. Hierbei soll es zur Berührung beider Fahrzeuge gekommen sein, in deren Folge das kleine Gefährt gegen einen Ampelmast prallte.

Durch die massive Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuginsassen verletzt, der Fahrer verstarb wenig später. Die 84-Jährige sowie ein Ehepaar im Alter von 69 und 70 Jahren, das während des Wartens an der Ampel vom Mopedauto touchiert wurde, kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Der 24-jährige Autofahrer, der ebenfalls leichte Verletzungen erlitt, lehnte eine ärztliche Behandlung hingegen ab. Beide Fahrzeuge wurden zwecks Gutachtens beschlagnahmt.

Erkner: Anhänger eines Lastwagens auf A10 bei Berlin brennt

Auf der A10 bei Berlin hat am Donnerstagmorgen ein brennender Anhänger eines Lastwagens den Verkehr blockiert. Die Fahrbahn wurde zwischen den Anschlussstellen Erkner und Freienbrink Richtung Spreeau aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile sei der linke Fahrstreifen wieder zu befahren, die Aufräumarbeiten dauern an. Eine Brandursache war noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro.