In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Mittwoch, 10. August 2022.

Oberschöneweide: Kleinbus erfasst Radfahrer

Ein Radfahrer ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Radfahrer vom Gehweg auf die Schnellerstraße gefahren und dabei von einem Kleinbus erfasst worden sein. Der Radfahrer erlitt Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Treptow-Köpenick: Zwei Verletzte nach Brand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Treptow-Köpenick sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war in der Nacht zum Mittwoch im Erdgeschoss des Hauses eine Matratze in Flammen aufgegangen. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens standen zunächst nicht fest.

Grunewald: Löscharbeiten gehen weiter

Auch sechs Tage nach dem Ausbruch eines Brandes auf einem Sprengplatz im Grunewald bleibt die Lage angespannt. Am Dienstagabend waren einem Feuerwehrsprecher zufolge stundenlang zwei Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz, um den noch heißen Sprengplatz im Grunewald mit Wasser aus der Luft zu kühlen und glühende Stellen zu löschen. Die Autobahn A115 (Avus), die etwa 500 Meter vom Sprengplatz entfernt ist, blieb dennoch auch am Mittwoch zunächst gesperrt. Am Vormittag soll die Lage neu bewertet werden, wie es am Dienstagabend hieß. Aktuelle Entwicklungen zum Brand im Grunewald können Sie in diesem Liveblog verfolgen.

