Brandenburg: Seniorin hortet Einkaufswagen - Ermittlungen wegen Diebstahls

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Dienstag, 9. August 2022.

Ostprignitz-Ruppin: Seniorin hortet Einkaufswagen - Ermittlungen wegen Diebstahls

Die Polizei im Kreis Ostprignitz-Ruppin ermittelt gegen eine Rentnerin wegen wiederholten Einkaufswagen-Diebstahls. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neuruppin sagte, handelt es sich um eine 71-jährige Frau aus Neustadt (Dosse). Die Seniorin sei Mitarbeitern eines Supermarktes aufgefallen, weil sie regelmäßig zum Einkaufen kam und die Waren dann gleich mit dem Einkaufswagen fort schob. Ein Markt-Mitarbeiter sei ihr gefolgt und habe festgestellt, dass auf einem etwa 1,5 Kilometer weit entfernten Hof, auf dem die Frau wohl wohnt, gleich 13 solcher Wagen standen. Die Seniorin habe die Polizei dort zunächst nicht angetroffen, sie soll nun aber dazu angehört werden, sagte die Sprecherin.

Templiner Vorstadt: Waldbrand nach Lagerfeuer - Feuerwehreinsatz

In der Templiner Vorstadt in Potsdam hat die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen einen Waldbrand gelöscht. Ein Lagerfeuer war zuvor nicht richtig abgelöscht worden und hatte sich ausgebreitet, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Rund 1000 Quadratmeter Waldboden gerieten demnach in Brand. Die Feuerwehr Potsdam war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Zudem rückten Feuerwehrleute aus Schwielowsee zur Unterstützung an.

Neukölln: Brandstiftungen an mehreren Motorrädern und Motorrollern

In der vergangenen Nacht sind an der Altenbraker Straße und Emser Straße in Neukölln Motorräder und Motorroller angezündet worden. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei und Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. An den Motorrädern und Motorrollern entstand Sachschaden. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt.

Auch dieser Motorroller wurde angezündet.

Foto: Pudwell

Neukölln: Feuerwehr löscht Kellerbrand in Hochhaus

Die Feuerwehr löschte in Neukölln einen Kellerbrand.

Foto: Pudwell

Im Keller eines Hochhauses an der Aronsstraße in Neukölln hat es am Montagabend gebrannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge hatten sich vor Ankunft der Feuerwehr schon einige Anwohner in Sicherheit gebracht. Weitere Mieter holte die Feuerwehr mit Fluchthauben aus dem Gebäude.

Nachdem die Brandbekämpfer das Feuer gelöscht hatten, belüfteten sie das Treppenhaus. Zudem begingen sie einige Wohnungen, um nach möglichen Verletzten zu suchen. Die Feuerwehr war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Steglitz: Feuerwehr löscht brennendes Auto

Ein Auto brannte in Steglitz.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr hat in der vergangenen Nacht ein brennendes Auto an der Cranachstraße in Steglitz gelöscht. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Charlottenburg: Auto erfasst Fußgänger

Ein Fußgänger wurde bei einem Unfall in Charlottenburg verletzt.

Foto: Pudwell

Ein Fußgänger ist am Montagabend bei einem Unfall am Stuttgarter Platz in Charlottenburg verletzt worden. Informationen von vor Ort zufolge hatte ein Autofahrer auf der Lewishamstraße am Ende des Tunnels den Fußgänger erfasst. Die Person wurde auf die Straße geschleudert und blieb verletzt liegen. Der verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Lewishamstraße war in Richtung Kantstraße über mehrere Stunden gesperrt.

Wilmersdorf: Auto kommt nach Unfall auf Dach zum Stehen

In Wilmersdorf wurden bei einem Unfall mehrere Personen verletzt.

Foto: Pudwell

Auf der Kreuzung Brandenburgische Straße / Wittelsbacherstraße in Wilmersdorf sind am frühen Montagabend zwei Autos kollidiert. Der Toyota kam auf dem Dach zum Stehen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden beide Fahrer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Brandenburgische Straße ist Richtung Kurfürstendamm gesperrt.

Märkisch-Oderland: 45-Jähriger nach mutmaßlichem Diebstahl festgenommen

Ein 45-Jähriger ist bei einer Verkehrskontrolle in Diedersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland wegen des Verdachts auf Diebstahl festgenommen worden. Der Mann war am Dienstagmorgen in einem als gestohlen gemeldeten Kleintransporter unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nahe der polnischen Grenze wurde er von Beamten angehalten, die daraufhin das Auto durchsuchten. Im Innenraum des Transporters fanden sie drei Motorräder und eine Vespa. Ob es sich dabei auch um Diebesgut handelt, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der 45-Jährige wurde festgenommen und der Transporter sowie die weiteren Fahrzeuge sichergestellt. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Potsdam-Mittelmark: Tödlicher Unfall mit Heißluftballon

Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon ist ein wartender Fahrgast in Beelitz in Potsdam-Mittelmark ums Leben gekommen. Der Heißluftballon stürzte jedoch nicht ab, sondern geriet auf dem Ballonlandeplatz noch vor dem Start außer Kontrolle, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Mehr über den tödlichen Unfall lesen Sie hier.

Grunewald: Erneut kleinere Brände im Sperrgebiet

Die Lage am Sprengplatz im Grunewald bleibt angespannt. Bei einer Patrouille in der Nacht zum Dienstag wurden am Rande des Sperrgebietes wieder kleinere Brände gesichtet, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mit. Dabei sei auch eine kleine Explosion zu hören gewesen. Aktuelle Entwicklungen zum Brand im Grunewald können Sie in diesem Liveblog verfolgen.