In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Montag, 8. August 2022.

Prenzlauer Berg: 27 Jahre alte Frau tot aufgefunden

Die Polizei hat die Leiche einer 27 Jahre alten Frau in einem Haus in Prenzlauer Berg (Pankow) gefunden. Die Mordkommission ermittle nun wegen des Verdachts auf einen Tötungsdelikt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Weitere Angaben zur Todesursache machte die Polizei zunächst nicht, eine Obduktion soll Klarheit schaffen. Die Leiche wurde am Sonntag gefunden.

Britz: Polizist von Balkon aus beschossen - Festnahme

Schüsse vom Balkon einer Wohnung haben in der vergangenen Nacht einen Polizeieinsatz in Britz (Neukölln) ausgelöst. Zeugen hatten gegen 22.25 Uhr die Polizei zum Buckower Damm verständigt. Als die zivilen Einsatzkräfte eintrafen, gab der 21-Jährige vom Balkon in der dritten Etage mehrere Schüsse in Richtung eines Polizisten ab. Nach Angaben der Polizei wurde der Beamte nicht verletzt. Die Einsatzkräfte konnten die Wohnung lokalisieren und nahmen den alkoholisierten Verdächtigen fest. Bei der Durchsuchung der Räume wurden eine Luftdruckpistole sowie Munition beschlagnahmt.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von über 2,7 Promille. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann entlassen. Er sieht nun weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung entgegen.

Mitte: 14-Jähriger mit Messer bedroht - Festnahmen

Mehrere Räuber sind am Sonntag in Mitte festgenommen worden. Die fünf jungen Männer hatten gegen 17.55 Uhr einen 14-Jährigen und 15-Jährigen an der Rathausstraße angesprochen. Einer aus er Gruppe soll den 14-Jährigen dann an den Nacken gegriffen und zur Seite gezogen haben, wo zwei weitere Mitglieder der Gruppe ihn in den Schwitzkasten genommen haben sollen. Die Verdächtigen entwendeten aus einer Umhängetasche das Portemonnaie und forderten den 14-Jährigen mit einem Messer auf, die PIN seiner Geldkarte zu nennen.

Der 15 Jahre alte Begleiter konnte währenddessen flüchten. Er sprach Passanten an, die die Polizei verständigten. Als die Verdächtigen dies bemerkten, riss einer von ihnen die Umhängetasche des 14-Jährigen an sich. Anschließend flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Grunerstraße. Die Polizei konnte einen 15-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen und 24-Jährigen in unmittelbarer Nähe festnehmen. Dem Fünften der Gruppe gelang die Flucht. Die beiden Älteren werden einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Friedrichsfelde: Angegriffener Mann kehrt mit Messern zum Tatort zurück

Ein Mann, der am Sonntag in Friedrichsfelde (Lichtenberg) von Jugendlichen attackiert worden ist, hat die Polizei verständigt und angekündigt, zum Tatort mit Messern zurückzukehren.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, war der 36-Jährige gegen 18.30 Uhr auf der Dathepromenade mit mehreren Jugendlichen in Streit geraten. Als der Mann seinen Weg fortsetzte, sollen ihm mehrere Jugendliche gefolgt sein und ihn mit Tritten und Schlägen attackiert haben. Anschließend sollen alle Verdächtigen in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Als die Polizisten an der Dathepromenade eintrafen, wurden sie auf den 36-Jährigen aufmerksam, der mit zwei Messern in den Händen gerade zum Ort zurückkehrte. Die Beamten forderten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen und die Messer herauszugeben. Dem kam der 36-Jährige nach. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Die Messer wurden sichergestellt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 1 Promille. Eine Behandlung seiner leichten Verletzungen, die er durch die Jugendlichen erlitten haben soll, lehnte der 36-Jährige ab.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungserfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu und zu der angezeigten gefährlichen Körperverletzung durch mehrere Jugendliche hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.

Moabit: Unfall mit Quad - zwei Männer schwer verletzt

Zwei junge Männer sind am Sonntag bei einem Unfall mit einem Quad in Moabit (Mitte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Männer gegen 19.45 Uhr auf der Huttenstraße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert. In Folge des Zusammenstoßes hoben der 18-Jährige und der 19-Jährige von der Maschine ab und kamen einige Meter weiter auf der Straße zum Liegen. Hinzueilende Zeugen – darunter auch eine Ärztin – leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Im Anschluss wurden die Schwerverletzten in Krankenhäuser gebracht. Der 18-Jährige wurde operiert.

Nach Angaben der Polizei konnten die Männer aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen noch keine Aussagen machen, wer von ihnen das Quad gefahren ist und wie es zur Kollision mit dem Auto kam. Die Ermittlungen dauern an.

Schöneberg: Streit vor Erotik-Laden eskaliert

Ein Mann ist am Sonntag bei einem Streit vor einem Erotikgeschäft an der Kürfürstenstraße in Schöneberg verletzt worden. Der 42-Jährige hatte nach dem Verlassen des Geschäftes gegen 7.30 Uhr bemerkt, dass Geld aus seinem Rucksack fehlte. Daraufhin ging er zurück und traf im Eingangsbereich auf eine 48 Jahre alte Reinigungskraft, die er wegen des mutmaßlichen Diebstahls zur Rede stellte und die Herausgabe des Geldes forderte.

Der 48-Jährige habe dem Mann den Zutritt zum bereits geschlossen Geschäft verwehrt. Der Mann habe dann eine Schere hervorgeholt, mit der er den Mitarbeiter bedrohte. Dieser wiederum soll sich eine Schaufel aus dem Laden geholt und auf den 42-Jährigen eingeschlagen haben.

Polizisten trafen vor dem Geschäft auf den alkoholisierten 42-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus. Die Reinigungskraft blieb unverletzt und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Neukölln: Motorradfahrer verursacht Unfall auf Flucht

Ein Motorradfahrer hat am Sonntag in Neukölln auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall verursacht. Zuvor waren Polizisten gegen 20.30 Uhr auf der Treptower Straße auf das Motorrad aufmerksam geworden, weil es keine Kennzeichen hatte.

Als sie den Fahrer zum Anhalten aufforderten, gab dieser Gas. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter, bog auf die Harzer Straße ein und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort. Dort verlor er die Kontrolle über die Maschine und prallte gegen ein Haltestellenhäuschen der BVG. Der Motorradfahrer stürzte, das Motorrad schleuderte auf die Fahrbahn zurück und stieß gegen den Streifenwagen.

Weder der 36 Jahre alte Motorradfahrer noch die Besatzung des Einsatzwagens wurden verletzt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Der 36-Jährige, der keinen Führerschein vorweisen konnte und vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde festgenommen und einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben.

Staaken: Brennendes Auto an der Obstallee

An der Obstallee in Staaken (Spandau) hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, brannte das Auto aus und beschädigte dabei ein weiteres Auto. Zuvor hatte ein Passant die Polizei und die Feuerwehr gerufen. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Obstallee war circa eine Stunde gesperrt.