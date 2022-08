In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonntag, 7. August 2022.

In Alt-Hohenschönhausen brannte ein Bungalow.

Alt-Hohenschönhausen: Bungalow in Flammen

Ein Bungalow an der Roedernstraße in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) hat in der vergangenen Nacht gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, aber ein Ausbrennen nicht verhindern. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Es waren rund 20 Kräfte im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Grunewald: Bahn fährt nach Brand wieder - Feuer weiter gefährlich

Feuerwehrautos und Fahrzeuge der Polizei stehen in der Nähe der Brandstelle.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Der Brand im Berliner Grunewald bleibt gefährlich - die Bahn ist nach Aufhebung der Gleissperrung im Nah- und Fernverkehr trotzdem auf dem Weg zurück zur Normalität. Bei dem Verkehrsunternehmen wird davon ausgegangen, dass die Züge ab Montag wieder im gewohnten Fahrplan verkehren können. Die Feuerwehr teilte indes mit, die Lage auf dem Sprengplatz, wo das Feuer am Donnerstag ausgebrochen war, sei weiterhin nicht unter Kontrolle. Dort bestehe eine enorme Gefahr. Zur Kühlung würden gepanzerte Fahrzeuge und Roboter eingesetzt. Der Sperrkreis um den Brand werde noch einige Tage bestehen bleiben. Gesperrt bleibt vorerst die Avus genannte Autobahn 115, die parallel zu den Gleisen etwas näher zur Gefahrenstelle verläuft. Aktuelle Entwicklungen zum Brand im Grunewald lesen Sie in unserem Liveblog.

