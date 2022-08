In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Sonnabend, 6. August 2022.

Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Der 81 Jahre alte Radfahrer, der am Donnerstag bei einem Unfall auf der B2 lebensgefährlich verletzt worden ist, ist einen Tag später in einem Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Nach Behördenangaben ist der Mann der zwölfte Verkehrsunfalltote in diesem Jahr in Berlin.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 81-Jährige am Donnerstag gegen 11.10 Uhr mit seiner 71 Jahre alten Ehefrau auf dem Radweg der B2 in Richtung Lindenberg gefahren. Der 81-Jährige soll dann den Radweg verlassen haben, um nach links auf die Straße Am Luchgraben abzubiegen. Dabei wurde er von einem 43 Jahre alten VW-Fahrer erfasst, der in der gleichen Richtung unterwegs war.

Durch den Aufprall und den Sturz wurde der Senior sehr schwer am Kopf und am Rumpf verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde. Seine Ehefrau stand unter Schock und wurde am Unfallort betreut. Auch der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant versorgt.

