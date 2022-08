Polizei Berlin warnt vor aktuellem Trickbetrug

Berlin. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Berlin vor einer besonderen Form des Trickbetrugs, der in den vergangenen Wochen in Berlin vermehrt aufgetreten ist.

Am Dienstagnachmittag rief demnach ein falscher Bankmitarbeiter bei einer 85 Jahre alten Neuköllnerin an. Er gab sich als Sicherheitschef der Hausbank aus und teilte mit, dass es zu unberechtigten Abhebeversuchen auf dem Konto der Seniorin gekommen sei. Für weitere Überprüfungen benötige man nun die Debitkarte (EC-Karte). Auch die PIN wurde am Telefon erfragt. Nahezu zeitgleich klingelte ein vermeintlicher Bote der Bank an der Haustür und nahm die Karte entgegen. Im Anschluss kam es zu mindestens einer unberechtigten Abhebung vom Konto der alten Dame.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf!

Teilen Sie niemandem Ihre persönliche PIN mit!

Übergeben Sie weder Ihre Debitkarte, noch Bargeld!

Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder rufen Sie sofort die Polizei.

