In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin vom Freitag, 5. August 2022.

In Neukölln brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Neukölln: Wohnung brennt - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. An der Sonnenallee Höhe Roseggerstraße war ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen.

Informationen von vor Ort zufolge sollen die anderen Mieter des Hauses durch ausgelöste Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen worden sein. In der Brandwohnung sollen sich keine Personen befunden haben.

Die Feuerwehr war mit circa 40 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Grunewald: Brand stellt Feuerwehr weiter vor Herausforderungen

Die Feuerwehr hat weiter alle Hände voll zu tun: Der Brand im Grunewald ist nicht gelöscht. Noch ist nicht einmal sicher, wann ein Brandeinsatz auf dem Sprengplatz der Polizei möglich ist. Die Berliner Morgenpost berichtet über das Feuer im Grunewald im Liveblog.