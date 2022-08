Polizei sucht nach vermisster Frau

Seit Dienstag wird eine 71-jährige Frau vermisst. Sie war zuvor in Hellersdorf unterwegs.

Seit Dienstag, den 2. August, wird die 71-jährige Zinovia Miron vermisst. Die moldauische Staatsbürgerin war an diesem Tag gegen 13 Uhr im Einkaufszentrum "Real" an der Stendaler Straße in Hellersdorf unterwegs. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Zinovia Miron ist an Demenz erkrankt und orientierungslos.

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung herausgegeben:

etwa 155 bis 160 cm groß

schulterlange blonde Haare

übergewichtige Gestalt

Die Verschwundene ist mit einem dunkelblauen T-Shirt mit grünem Aufdruck auf der Brust, grauer Hose mit "Mickey Mouse" Aufdruck und auffälligen pinkfarbenen Schuhen bekleidet – also nicht gerade unauffällig.

Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Vermisstenstelle beim Landeskriminalamt an der Keithstraße 30, unter Telefon (030) 4664-912444 oder per Mail unter lka124hinweise@polizei.berlin.de melden. Jede andere Polizeidienststelle nimmt ebenfalls Hinweise entgegen.