Brandenburg/Havel: Unfall mit zwei Verletzten

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht auf Donnerstag in Brandenburg an der Havel die Kontrolle über sein Auto verloren. Beide Beifahrer sind verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war der Fahrer gegen Mitternacht aus ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen. Dabei habe der 19-jährige Beifahrer schwere Verletzungen erlitten. Auch die 19-Jährige, die auf der Rückbank gesessen hatte, sei am Kopf verletzt und im Krankenhaus behandelt worden. Zur Ursache des Unfalls ermittelt die Polizei.

Grunewald: Brand nach Explosion auf Sprengplatz

Im Grunewald ist nach einer unbeabsichtigten Explosion auf dem dortigen Sprengplatz am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen und hat den angrenzenden Wald in Brand gesetzt. „Die Lage ist unübersichtlich“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sind noch immer kleiner Detonationen von Sprengkörpern zu hören. Die Feuerwehr ist mit über 100 Einsatzkräften vor Ort sind. Dem Sprecher zufolge wurde bei der Explosion niemand verletzt. Der Kronprinzessinnenweg, die Havelchaussee und die Avus sind in diesem Bereich gesperrt. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftung und Klimaanlagen sollen ausgeschaltet werden. Auch der Zugverkehr ist unterbrochen. Brand nach Explosion im Grunewald - Hier geht es zum kompletten Artikel.