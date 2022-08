Neu-Hohenschönhausen: Kellerbrand in elfgeschossigem Haus

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 3. August 2022.

Neu-Hohenschönhausen und Friedrichsfelde: Kellerbrände in zwei großen Wohngebäuden

In Kellern von zwei großen Wohngebäuden in Berlin hat es am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Eins der Feuer brach im Keller eines elfgeschossigen Hauses in Neu-Hohenschönhausen aus, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf Twitter mitteilte. 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Brand. Fünf Bewohner des Hauses seien medizinisch untersucht worden, verletzt wurde aber niemand. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwochmorgen, dass der Einsatz vor Ort abgeschlossen ist.

#Brand in der #Randowstraße in #Neu_Hohenschönhausen. Es brannte im Keller eines 11-geschossigen Wohngebäudes. Der Brand konnte mit 2 C-Rohren gelöscht werden. 5 Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, niemand verletzt. Wir waren mit 62 Einsatzkräften vor Ort. #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 3, 2022

Schon am Dienstag hatte es in Friedrichsfelde im Keller eines zehngeschossigen Hauses gebrannt. Auch hier hätten die Einsatzkräfte den Brand löschen können, ohne dass Bewohner verletzt worden seien, so die Feuerwehr auf Twitter.

