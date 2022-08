In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 2. August 2022.

Tempelhof: Schwangere fährt bei Rot und wird von Rettungswagen erfasst

Bei einem Unfall in Tempelhof ist am Montag eine schwangere Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Rettungswagen eines freien Trägers während einer Sonder- und Wegerechtsfahrt gegen 8.30 Uhr auf die Kreuzung Tempelhofer Damms/Albrechtstraße und kollidierte dort mit Radfahrerin. Laut Zeugen soll sie bei Rot auf den Tempelhofer Damm abgebogen und dabei von dem Außenspiegel des Rettungswagens erfasst worden sein. Die 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Schulter. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie fin ein Krankenhaus. Dort wurde auch das ungeborene Kind untersucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Reinickendorf: Seniorin vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Kriminalpolizei nach der 80-jährigen Christel Zimmermann aus Heiligensee. Die Seniorin verließ laut Polizeiangaben am Sonntagabend, 31. Juli 2022, unbemerkt ihre Wohngemeinschaft am Sagemühler Steig und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Frau Zimmermann ist stark dement und infolgedessen orientierungslos. Sie ist augenscheinlich 75-80 Jahre alt, ca. 160 cm – 165 cm groß, hat eine schlanke Statur, kurze graue Haare und blaugraue Augen. Hinsichtlich ihrer Bekleidung sind keine Informationen bekannt, jedoch soll sie einen großen Stofftieraffen mit sich führen. Die bisherigen Ermittlungen verliefen ohne Erfolg.

Hinweise bitte an die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, in 13437 Berlin-Wittenau unter den Telefonnummern (030) 4664 173400 (zur Bürodienstzeit) und (030) 4664 171100 (außerhalb der Bürodienstzeit), per E-Mail an dir1k34@polizei.berlin.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Messerattacke vor Berliner Imbiss - ein Schwerverletzter

Bei einem Messerangriff in Kreuzberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Er war am Montagmittag vor einem Imbiss mit einem anderen in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der zunächst verbale Streit handgreiflich wurde, habe der Tatverdächtige ein Messer gezückt und sein Opfer verletzt. Zeugen beobachteten den Angriff und riefen die Polizei, die den mutmaßlichen Angreifer vor Ort festnahm. Er leistete den Angaben zufolge keinen Widerstand. In welchem Verhältnis die beiden Männer, die laut Polizeiangaben mutmaßlich 46 und 47 Jahre alt sind, zueinander stehen ist, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.

Mann überfällt Spielhalle in Ahrensfelde

Polizisten in der Nacht zu Dienstag bei der Suche nach Spuren in Ahrensfelde.

Ein Mann hat am späten Montagabend eine Spielothek in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) ausgeraubt. Er war nach Angaben einer Angestellten am Montag bereits als Gast in der Spielhalle gewesen und kehrte kurz vor Mitternacht mit einem „pistolenähnlichen Gegenstand“ zurück, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Demnach erbeutete er Bargeld aus der Kasse und floh anschließend auf einem Fahrrad. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein. Da Videoaufnahmen des Täters existierten, sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Mann gefasst werde, so der Sprecher. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wie viel Geld der Mann stahl.

Lichtenberg: Firmenfahrzeug in Flammen

In Lichtenberg hat am Dienstagmorgen ein Mercedes-Benz Sprinter gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohnerinnen das in Flammen stehende Fahrzeug an der Plonzstraße gegen 3.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer löschen. An dem Firmenfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Innenraum brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat ermittelt.

1500 Quadratmeter Waldfläche in Flammen

In Großräschen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) hat am Montagabend ein 1500 Quadratmeter großes Waldstück gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Brand innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle bringen, sodass die Löscharbeiten nach zwei Stunden beendet waren. Auch eine Brandwache sei nicht mehr nötig gewesen, so der Sprecher. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.

Wohnmobil-Wendemanöver missglückt: Vier Verletzte und Ermittlungen

Nach einem Unfall mit vier Verletzten ermittelt die Polizei in der Prignitz gegen einen Wohnmobilfahrer aus dem mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, war das Wohnmobil des Mannes am Sonntag auf der Bundesstraße 189 bei Perleberg mit einem Auto zusammengestoßen. Nach ersten Ermittlungen hatte der 48-Jährige das Wohnmobil für andere Fahrzeuge unerwartet gewendet, vermutlich weil er eine andere Richtung einschlagen wollte. Die entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin habe nicht mehr ausweichen können. Bei dem Zusammenstoß wurden der 48-Jährige und die 34-Jährige sowie ein 10 Jahre altes Kind im Auto und ein 14 Jahre altes Kind im Wohnmobil verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden wurde auf rund 100.000 Euro geschätzt, die Straße war etwa drei Stunden gesperrt. Prüfungen ergaben dann, dass der 48-Jährige aus einem Ort zwischen Schwerin und Parchim gar nicht die nötige Fahrerlaubnis für das 4,5 Tonnen schwere Wohnmobil hatte.