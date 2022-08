In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 1. August 2022.

Auf dem Siemensdamm hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben.

Siemensstadt: Autofahrer überschlägt sich

Ein Autofahrer hat sich am Sonntagabend auf dem Siemensdamm in Siemensstadt (Spandau) überschlagen. Zuvor hatte der Autofahrer eine Laterne gerammt. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit Notarzt in eine Klinik. Die Rüstgruppe der Feuerwehr stellte das Auto wieder auf und beseitigte die defekte Laterne.

Schwerer #Verkehrsunfall auf dem #Siemensdamm in #Siemensstadt. Ein #Pkw rammte eine Laterne und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit #Notarzt in eine Klinik. Die #Rüstgruppe der @Berliner_Fw beseitigte Verkehrshindernis und defekte Laterne. pic.twitter.com/yw6iYElO4X — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2022

Schöneberg: Keller brennt - Feuerwehr im Einsatz

Im Keller eines Wohngebäudes an der Steinmetzstraße in Schöneberg ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. "Die ersten Kräfte haben die Alarmstufe erhöht. Brandbekämpfung und Belüftung des Treppenraumes sind eingeleitet", twitterte die Feuerwehr. Derzeit sind 68 Kräfte im Einsatz.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lichtenberg: Verletzte nach Auffahrunfall

In Lichtenberg kam es am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall.

Foto: Pudwell

Bei einem Unfall in Lichtenberg sind am Sonntag mehrere Personen verletzt worden. Informationen von vor Ort zufolge war ein Golf-Fahrer auf einen Pkw aufgefahren, der an einer roten Linksabbiegerampel wartete. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der getroffene Wagen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde.

Wenig später beklagten mindestens drei Personen Schmerzen und wurden von alarmierten Rettungssanitätern gesichtet. Die Frankfurter Allee war Richtung Gürtelstraße für knapp 60 Minuten gesperrt.

Defekte Oberleitung - Flughafenexpress evakuiert

Der Flughafenexpress blieb liegen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Wegen eines Oberleitungsschadens ist ein BER-Flughafenexpress kurz vor dem S-Bahnhof Johannisthal in Treptow-Köpenick liegengeblieben. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

#Technische_Hilfeleistung und #Rettungsdiensteinsatz in #Johannisthal. Aufgrund defekter Oberleitung war ein Regionalzug auf freier Strecke stehen geblieben. 22 Einsatzkräfte der @Berliner_Fw unterstützten @DBRegio_BB bei Räumung und Betreuung. 2 Personen kamen in eine Klinik. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2022

Gropiusstadt: Autofahrer fährt in Krankenwagen

Auf der Johannisthaler Chaussee in Gropiusstadt (Neukölln) hat es am Sonntag einen schweren Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw gegeben. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war während der Patientenversorgung im stehenden Krankenwagen der Pkw gegen das Heck geprallt. Der Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik.

#Verkehrsunfall zwischen #RTW der @Berliner_Fw und Pkw auf der #Johannisthaler_Chaussee #Gropiusstadt. Während der Patientenversorgung im stehenden RTW prallte der Pkw gegen das Fahrzeugheck. Der Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Einsatzstelle an @polizeiberlin übergeben pic.twitter.com/NxzGETc5uc — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 31, 2022