Löscharbeiten Waldbrand in Wannsee: 500 Quadratmeter in Flammen

Berlin (dpa/bb) –. In einem Waldstück in Wannsee ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es auf etwa 500 Quadratmetern zwischen Badeweg und Wannseebadweg. Menschen waren nicht gefährdet, wie ein Sprecher sagte. Der Waldbrand sei rechtzeitig entdeckt worden und konnte schnell eingedämmt werden. Gleichwohl habe es etwas gedauert, bis alle Glutnester im Unterboden gelöscht gewesen seien. Nach rund drei Stunden konnte die Feuerwehr aber den Einsatz beenden, wie der Sprecher sagte. Etwa ein Dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:220729-99-205396/3 (dpa)