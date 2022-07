In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 29. Juli 2022.

Blaulicht-Blog Waldbrand in Wannsee – 500 Quadratmeter in Flammen

Waldbrand in Wannsee – 500 Quadratmeter in Flammen

In einem Waldstück in Wannsee (Zehlendorf) ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es auf etwa 500 Quadratmetern zwischen Badeweg und Wannseebadweg. Menschen waren nicht gefährdet, wie ein Sprecher sagte. Der Waldbrand sei rechtzeitig entdeckt worden und konnte schnell eingedämmt werden. Gleichwohl habe es etwas gedauert, bis alle Glutnester im Unterboden gelöscht gewesen seien. Nach rund drei Stunden konnte die Feuerwehr aber den Einsatz beenden, wie der Sprecher sagte. Etwa ein Dutzend Feuerwehrleute waren im Einsatz.

#Waldbrand in #Wannsee

Wir sind aktuell am #Badeweg im Einsatz. Dort brennen rund 500 m² Wald. Die Brandbekämpfung läuft. Es kommt in der näheren Umgebung zur Geruchsbelästigung.

⚠️Trockene Witterung = Waldbrandgefahr ⚠️

Bitte beachtet unsere Hinweise: https://t.co/aikjdo8pGW pic.twitter.com/wnfEi1Xqom — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 29, 2022

Polizist fährt Radfahrer bei Verfolgung an - Ermittlungen

Die Polizei ermittelt gegen einen Polizisten, der am Donnerstagnachmittag mit einem zivilen Streifenwagen einen Radfahrer angefahren haben soll. Demnach hatten die Beamten mit dem zivilen Einsatzfahrzeug gegen 16 Uhr auf dem Radstreifen der Budapester Straße in Charlottenburg angehalten, um einen Radfahrer nach einem Rotlichtverstoß zu überprüfen. Dabei soll ein anderer Radfahrer die Dienstkräfte beleidigt und weitergefahren sein. Ein Beamter soll, so die Polizei, anschließend in den Dienstwagen gestiegen und dem 63-Jährigen gefolgt sein. Auf dem Gehweg des Olof-Palme-Platzes habe er schließlich den Mann mit dem Auto erfasst. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den Beamten aufgenommen, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass er den 63-Jährigen bewusst angefahren habe. Ermittelt werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Körperverletzung im Amt. Eine Atemalkoholmessung habe 0 Promille ergeben. Der Beamte wurde zunächst in den Innendienst versetzt, zudem wurde ein Verbot der Amtsausübung beantragt. Der Radfahrer wiederum erhielt eine Anzeige wegen Beleidigung.

Unbekannte klauen Dixi-Klo samt Inhalt

In diesem Fall scheint selbst die Brandenburger Polizei etwas ratlos und gibt offen zu: "Hardcore-Dixi-Fans? Verfechter des ganz eigenen stillen Örtchens? Wir wissen es nicht und es wäre auch keine Ausrede". Wie die Ermittler bei Twitter mitteilten, wurde in dieser Woche zwischen Dienstag und MIttwoch ein Dixi-Klo an einer Arbeitsstelle am Berliner Ring (Autobahn A10) geklaut. Das Toiletten-Häuschen war laut Polizei im Gebrauch, neben dem Klo seien "diverse physische Belange" abhanden gekommen. Der Schaden liege bei etwa 650 Euro.

Haselhorst: 23-Jähriger soll einem Polizisten ins Gesicht gespuckt haben

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Haselhorst soll ein 23-Jähriger einem Polizisten ins Gesicht gespuckt, ihn bedroht und gespottet haben, dass er ihn möglicherweise mit dem Coronavirus angesteckt habe. Der Polizist war am Donnerstag zusammen mit mehreren Kollegen in der Wohnung gewesen, um einen Mann zur erkennungsdienstlichen Behandlung abzuholen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie trafen jedoch zunächst nur dessen Lebensgefährtin an.

Als die Polizisten die Wohnung gerade wieder verlassen wollten, wurde auf einmal eine Tüte mit Drogen vom Balkon geworfen. Daraufhin holten sich die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss, betraten die Wohnung erneut und konnten bei der Durchsuchung weitere Beweise sicherstellen. Währenddessen erschien der 23 Jahre alte Verwandte des ursprünglich Gesuchten und behinderte nach Darstellung der Polizei die Durchsuchung. Dabei sei er auch auf den Polizisten losgegangen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, nach Feststellung seiner Personalien aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verdachts auf schwere Körperverletzung ermittelt.

Lichtenberg: Tatverdächtige nach Raubüberfall vorläufig festgenommen

In Lichtenberg hat am Donnerstagabend eine Jugendgruppe einen 19-Jährigen überfallen. Wie die Polizei mitteilte, soll die circa sechsköpfige Gruppe gegen 18.30 Uhr den jungen Mann in der John-Sieg-Straße zunächst angesprochen und dann sein Handy gestohlen haben. In der Folge sollen die Täter unter Vorhalten einer Schreckschusswaffe, der Androhung von Gewalt mit einem Messer sowie mit Schlägen ins Gesicht weitere Wertsachen gefordert haben. Mit einer Bauchtasche, einer Armbanduhr sowie den PINs für die EC-Karte und das Handy des 19-Jährigen flüchteten die Tatverdächtigen. Polizisten fanden in der Nähe das Raubgut bei der Kontrolle einer sechsköpfigen Gruppe im Alter von 16 bis 21 Jahren. Die mutmaßlichen Räuber wurden vorläufig festgenommen. Rettungskräfte brachten den Überfallenen mit einem Schock und leichten Verletzungen im Gesicht zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Weißensee: 46-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mit einer Vielzahl schwerer Verletzungen ist ein 46-Jähriger am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Weißensee in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, querte der Mann kurz nach 18 Uhr die Straße Am Steinberg und wurde dabei vom Wagen einer 31 Jahre alten Autofahrerin erfasst. Diese war in Richtung Prenzlauer Promenade unterwegs, als der Mann plötzlich hinter einem verkehrsbedingt wartenden Transporter auftauchte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und stürzte wenig später zu Boden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Ermittlungen dauern an.

Spandau: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Bei einem Unfall im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld ist am Donnerstag ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fädelte ein 62 Jahre alter Autofahrer gegen 13.20 Uhr seinen Wagen, der am rechten Fahrbahnrand der Falkenseer Chaussee geparkt war, in den Fließverkehr ein. Unmittelbar danach nahm er Bremsgeräusche und einen Aufschlag am Heck seines Fahrzeugs wahr. Bei dem Zusammenstoß beider Autos erlitt der Aufgefahrene schwere Verletzungen, mit denen er von Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Der 37-Jährige war laut Polizei betrunken und ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Eine freiwillig abgegebene Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Ermittlungen dauern an.

Schlachtensee: Qualm aus Kofferraum

In Schlachtensee hat am Donnerstag ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner der Wasgenstraße gegen 15.30 Uhr, wie Qualm aus dem Kofferraum eines geparkten Fahrzeuges drang, alarmierten Polizei und Feuerwehr und unternahmen erste Löschversuche. Trotz des sofortigen Einschreitens und des Einsatzes der Feuerwehr wurde der Wagen erheblich beschädigt. Da nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt auszuschließen ist, hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Frage des Tages Fühlen Sie sich in Berlin sicher? Ja, sehr Ja, ausreichend Nein Abstimmen