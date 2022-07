Kudamm: Einbruch in Luxusgeschäft scheitert - Polizei fahndet

Die Männer gaben sich als Polizisten aus, wollten später per Wanddurchbruch in ein Luxusgeschäft eindringen. Nun fahndet die Polizei.

Kurfürstendamm Einbruch in Luxusgeschäft scheitert - Polizei fahndet

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach zwei Männern, die kurz vor Weihnachten in ein Luxusgeschäft am Kurfürstendamm einbrechen wollten. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler Fotos der beiden Tatverdächtigen und hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei weiter mitteilte, entstanden die Foto-Aufnahmen am 23. Dezember 2021, als sich die beiden Männer nachweislich als falsche Polizeibeamte ausgaben, um so Auskunft über die Sicherheitsvorkehrungen der Filiale zu erhalten.

Zwei Tage später, am 25. Dezember 2021, verschafften sich laut Polizei dann drei Tatverdächtige Zutritt zum Hinterhof des Geschäfts, brachen in die Kellerräume eines angrenzenden Wohnhauses ein und versuchten, mittels Wanddurchbruch in die Filiale zu gelangen. Dadurch wurde eine Alarmsicherung ausgelöst, woraufhin das Trio ohne Beute flüchtete.

Versuchter Einbruch in Luxusgeschäft am Kurfürstendamm - die Polizei fragt

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts unter der Rufnummer (030) 4664-944522, per E-Mail an lka445@polizei.berlin.de, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Video: Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

