Berlin: Seniorin nach Raub gestorben - 15-Jähriger festgenommen

Ein 15-Jähriger überfiel am Dienstag eine Frau. Sie starb später. Am Mittwoch schlug er erneut zu. Nun wurde er festgenommen.

Berlin. Nach dem Tod einer Seniorin, die Opfer eines Raubüberfalls in Berlin-Gesundbrunnen war, ist ein 15-Jähriger gefasst worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwoch nach einem weiteren Raubüberfall auf eine 79-Jährige im Stadtteil Reinickendorf festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Er sollte am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt. Der Jugendliche sei der Polizei bereits mehrfach durch vergleichbare Taten aufgefallen, hieß es.

Die 75-Jährige war nach dem Überfall am vergangenen Dienstag mit Verletzungen im Gesicht und einem gebrochenen Oberschenkel ins Krankenhaus gekommen. Dort starb sie wenig später. Der 15-Jährige soll der Frau bei dem Überfall ins Gesicht geschlagen und dann so lange am Einkaufsbeutel der Seniorin gezerrt haben, bis der Henkel abriss und die Frau zu Boden stürzte.

Überfall in Berlin: 15-Jähriger schlug am Mittwoch in Reinickendorf zu

Am Mittwochnachmittag erging es der 79-Jährigen in Reinickendorf ähnlich: Sie wurde nach Angaben der Ermittler plötzlich von hinten zu Boden geworfen. Als die Seniorin am Boden lag, soll der Beschuldigte ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Handtasche entrissen haben. Gleichwohl kam die Frau mit leichten Verletzungen im Gesicht und an der Hüfte davon, wie es hieß.

Polizisten suchten nach dem Überfall die Umgebung nach dem 15-Jährigen ab und stellten ihn schließlich mit Hilfe eines 40 Jahre alten Passanten in einem Wohngebiet, wie es hieß. Ein Teil der Beute sei in der Nähe des Tatorts gefunden und dem Opfer zurückgegeben worden.

