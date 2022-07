In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 28. Juli 2022.

Kreuzberg: Feuerwehr befreit Autofahrerinnen nach Unfall

Zwei Frauen sind am Mittwoch bei einem Unfall in Kreuzberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 66 Jahre alte Golf-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Dessauer Straße auf die Stresemannstraße mit einer 18 Jahre alten Autofahrerin kollidiert, die auf der Stresemannstraße in Richtung Wilhelmstraße unterwegs war. Die beiden Frauen wurden schwer verletzt und mussten von Rettungskräften aus den Autos befreit werden. Sie kamen in Krankenhäuser.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Stresemannstraße zwischen Niederkirchnerstraße und Askanischen Platz für knapp vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Prenzlauer Berg: Gruppen geraten am Mauerpark aneinander - ein Verletzter

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Prenzlauer Berg (Pankow) ist ein 20-Jähriger von einer Glasflasche getroffen worden. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde von Rettungskräften ambulant behandelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach waren am späten Mittwochabend auf dem Gehweg im Mauerpark die Gruppen - die aus acht beziehungsweise fünf Beteiligten bestanden - aus noch unbekannter Ursache aneinandergeraten.

