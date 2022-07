Fahndung: Dieser Mann stach im Streit mit einem Messer zu

Nach einem Streit stach ein Unbekannter im Mai in Johannisthal einen Mann nieder. Die Polizei zeigt nun Fotos und ein Phantombild.

Berlin. In der Nacht zum 10. Mai 2022 war es an der Kreuzung Sterndamm/Groß-Berliner Damm in Johannisthal (Treptow-Köpenick) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt dabei ein 27-Jähriger schwere Stichverletzungen. Er musste im Krankenhaus sofort operiert werden.

Nach Angaben einer Zeugin soll der 27-Jährige mit einem jungen Mann, der in Begleitung einer Frau war, kurz zuvor in der Nähe einen Streit gehabt haben. Dieser Mann ließ sich von seiner Begleiterin ein Messer geben. Damit stach er mehrmals auf sein Opfer ein. Das Paar soll über den Sterndamm in Richtung Pietschkerstraße weggerannt sein.

Foto: Morris Pudwell

Jetzt hat die Polizei ein sogenanntes Phantombild veröffentlicht.

Der Tatverdächtige wird so beschrieben:

etwa 180 bis 185 cm groß

sportlicher

20- bis 25-Jahre alt

Drei-Tage-Bart, schwarze lockige Haare sowie ein Nasenpiercing

Bekleidet war er mit einer grünen Jacke mit Fellkragen, dunkler Hose und weißen Schuhen.

Die Frau, die den Tatverdächtigen begleitete, ist zwischen 20 und 22 Jahre alt, bis zu 165 Zentimeter groß, korpulent und hatte nackenlange, schwarze, glatte Haare. Sie sprach Deutsch. Bekleidet war sie mit einer hellen Jacke und einer schwarzen Hose. Und: Sie hatte eine weiße Handtasche dabei.0

Die Kriminalpolizei will nun wissen:

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Mannes geben?

Wer kann Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort seiner Begleiterin geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das die Polizei in der Bulgarischen Straße 55 in Plänterwald, unter Telefon (030) 4664-373100 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.