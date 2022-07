Niederschönhausen: Rollerfahrer von Straßenbahn erfasst

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 27. Juli 2022

Niederschönhausen: Tram-Fahrer erfasst Rollerfahrer

Ein Rollerfahrer (60) wollte am Dienstagnachmittag am Pastor-Niemöller-Platz in Niederschönhausen (Pankow) in Richtung Hermann-Hesse-Straße abbiegen, als er vom Fahrer der Straßenbahnlinien M1 erfasst wurde. Er kam mit schweren Verletzungen an einem Bein zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Westend: Fußgängerin geht bei Rot und wird angefahren

In der Nacht zu Mittwoch ging eine 21-Jährige in Höhe Kranzallee / Flatowalle bei Rot über die Heerstraße in Westend (Charlottenburg). Eine 53-jährige Autofahrerin erfasste sie. Die jüngere Frau stürzte und erlitt Kopfverletzungen. Nun wird sie in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Mitte: Mann randaliert – Polizisten schießen ihn an

Nachdem ein Mann im Innenhof eines Krankenhauses in Mitte Polizisten attackiert hat, schossen die Beamten auf ihn. Dabei verletzten sie ihn schwer. Mehr darüber lesen Sie hier.

