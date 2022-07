In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 26. Juli 2022.

Märkisches Viertel: Senior in Wohnung überfallen

Ein älterer Mann ist am Montag in seiner Wohnung an der Finsterwalder Straße im Märkischen Viertel (Reinickendorf) überfallen worden. Der 82-Jährige war von zwei Männern überrumpelt worden, als er seine Wohnung aufschloss. Das Duo drängte ihn dann gewaltsam in die Wohnung und fesselte ihn. Die Männer durchwühlten Schubfächer und öffneten sämtliche Schranktüren, hieß es am Dienstag von der Polizei.

Mit einem Portemonnaie, Bargeld sowie weiteren persönlichen Gegenständen flüchteten die Verdächtigen in unbekannte Richtung. Nachdem sich der 82-Jährige etwa zwei Stunden nach dem Überfall eigenständig von den Fesseln befreien konnte, verständigte er die Polizei. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Lichtenberg: Jugendliche schlagen und treten auf Mann ein

Vier Jugendliche haben am Montag einen Mann in Lichtenberg beraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die Jugendlichen den 36-Jährigen gegen 19.20 Uhr an der Wilhelm-Guddorf-Straße angesprochen und ihn dabei umstellt. Gleichzeitig begannen sie am Turnbeutel des Mannes zu zerren, wogegen sich der Mann wehrte. Die Täter sollen nun auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Auch als der Mann am Boden lag, sollen sie nicht von ihm abgelassen haben. Sie sollen gegen den Körper und besonders gegen den Kopf getreten haben. Schließlich entrissen sie ihm seinen Beutel und flüchteten mit der Beute.

Passanten verständigten die Polizei, die die vier Verdächtigen noch in der Nähe festnahm. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Armen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Einen 16-Jährigen, der bereits als Mehrfachtäter bekannt ist, brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam. Seine Komplizen im Alter von 16, 17 und 19 Jahren konnten nach der Personalienfeststellung den Weg fortsetzen.

Adlershof: Einbrecher festgenommen

Ein Einbrecher ist am Montag in Adlershof (Treptow-Köpenick) festgenommen worden. Eine Frau hatte gegen 12.50 Uhr an der Waldstraße ein Auto bemerkt, welches ihr im Zusammenhang mit einem versuchten Einbruch in ein Haus im Juli bereits aufgefallen war. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Zivile Polizisten stoppten das Auto, in dem sich zwei Männer befanden, an der Selchowstraße. Ein 32-Jähriger, den die Frau als mutmaßlichen Einbrecher wiedererkannt hatte, wurde festgenommen. Der zweite Insasse konnten seinen Weg nach einer Personalienfeststellung fortsetzen. Die Polizisten beschlagnahmten das Fahrzeug und brachten den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zum Sachverhalt führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).

Lichtenberg: Brände an Fahrzeugen gelegt

Ein bisher Unbekannter hat vergangene Nacht in Lichtenberg Brände an zwei Fahrzeugen gelegt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Anwohner der Albert-Hößler-Straße gegen 22 Uhr einen Mann mit einem Fahrrad auf einem Parkplatz gesehen, der sich auffällig für die Autos interessierte. Kurze Zeit später duckte sich der Mann zunächst hinter einem Smart und dann hinter einem Mercedes ab. Der Zeuge sah dann einen Feuerschein vom Heck des Mercedes und verständigte die Feuerwehr.

Der mutmaßliche Brandstifter flüchtete unterdessen mit dem Fahrrad in Richtung Frankfurter Allee. Die Feuerwehr löschte die Flammen, welche jedoch Schäden am Heck des Mercedes und einem Stoßfänger des Smart verursachten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.