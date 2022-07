Zwei Tote in Spandau: Laut Ermittler erweiterter Suizid

Berlin. Was in den vergangene Tagen im Fall der beiden toten Männer in Spandau bereits als höchstwahrscheinlich galt, scheint nun endgültig klar zu sein. Nach weiteren Ermittlungen ist es laut der Berliner Staatsanwaltschaft „gesicherte Erkenntnis“, dass der ältere der beiden den jüngeren getötet hat. Der 79-Jährige habe mehrere Schüsse auf den 38-Jährigen abgefeuert. Dann habe er Benzin in seiner Wohnung verkippt und angezündet, wodurch er selbst gestorben sei.

Die Leichen der beiden Männer wurden am Sonnabendvormittag in einem Haus nahe der Heerstraße entdeckt. Anwohner und Anwohnerinnen hatte zuvor mindestens einen Schuss gehört. Bereits am Tag der Tat gab die Polizei an, dass der nun bestätigte Tathergang der wahrscheinlichste sei.

Hintergrund der Tat war laut Staatsanwaltschaft wohl ein Mietstreit. Der 79-Jährige hätte seine Wohnung nach vielen Jahren verlassen müssen, da er in einem Gebäude gelebt habe, dessen Bau nicht genehmigt wurde. Davon wussten die neuen Besitzer, offenbar der getötete 38-Jährige und sein 36 Jahre alter Geschäftspartner, beim Kauf zunächst nichts. Das Grundstück wechselte erst Anfang dieses Jahres die Eigentümer.

Am Tattag sollte der neue Mietvertrag unterschieben werden

Streit oder Drohungen habe es im Vorfeld jedoch nicht gegeben. Als bekannt wurde, dass es sich um einen Schwarzbau handelt, hätten sich die neuen Eigentümer um einer Ersatzwohnung bemüht, so die Staatsanwaltschaft weiter. Am Tattag hätte der Mietvertrag unterschrieben werden sollen. Dennoch habe sich der 79-Jährige entschieden, „die aus seiner Sicht für seinen bevorstehenden Umzug Verantwortlichen zu töten und sich anschließend das Leben zu nehmen“

Offenbar versuchte der Senior auch dem Geschäftspartner etwas anzutun. Ihn habe er unter einem Vorwand in die Wohnung gelotst, so die Staatsanwaltschaft weiter. Als dieser den 38-Jährigen habe auf dem Boden liegen sehen, sei er jedoch geflüchtet und habe die Polizei alarmiert.

